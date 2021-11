Ed Sheeran es uno de los artistas más populares a nivel internacional y su influencia cruza fronteras. Por esto mismo, el apoyo que brindó a su colega Paulo Londra, con quién tuvo una colaboración en el año 2019 en el tema "Nothing on you", generó mucho revuelo.

En una entrevista con MTV, el británico opinó sobre el enfrentamiento judicial que el argentino tiene con sus antiguos representantes, Ovy on the Drums y Kristoman, por el cual hace más de dos años no lanza música nueva. Desde el principio, Sheeran compartió que su relación hasta el día de hoy con el trapero es muy cercana. "Seguimos en contacto el uno con el otro porque él tuvo una hija al mismo tiempo que yo tuve a mi hija", confesó.

Luego, describió cuales fueron sus sensaciones al trabajar con él y las buenas vibras que surgieron entre los dos: "Es un ser humano con un corazón tan bueno, como que él es...la primera vez que lo conocí su energía y su aura daban tanto amor. A veces conozco artistas y es medio frío...y él realmente me agrada, me cae muy muy bien".

La colaboración de Ed Sheeran y Paulo Londra en la canción "Nothing on you" fue un éxito.

Hacia el final, cuando le consultaron por el conflicto legal que impide al cantante sacar su propia música, el artista se lamentó profundamente de la situación que le está tocando vivir a su amigo. "Sólo pienso en lo mal que está eso, ¿cómo vas a atentar contra el talento de este chico? De hecho, hablé con J Balvin en profundidad sobre esto... nos juntamos hace unas semanas y hablamos de que es un crimen que no pueda producir su música", explicó visiblemente indignado.

A los pocos minutos, su respuesta se hizo viral y llegó al mismo Londra, y él lo compartió en sus historias muy agradecido: "Thanks bro, you are master asper. Amén".