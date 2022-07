Paulo Londra aparece enfocado en su carrera musical ya que pudo volver a publicar nuevas canciones tras años de disputa legal con sus ex productores. Sin embargo, hay escándalos relacionados a su vida profesional tras su separación de Rocío Moreno, la madre de sus dos hijas.

En los últimos días, el cantante fue noticia por tomarse vacaciones en el exterior con Martina Quetglas, su nueva pareja, mientras mantiene una disputa legal con su ex. Ante el revuelo que causó dicho viaje, el cordobés decidió salir del silencio en sus redes sociales para enfrentar las críticas.

"Che guacho todo bien, pero no, no sé qué tienen en la cabeza para andar comentando cómo tengo que pasar mis días libres, con quién, cómo debería hacerlo", comentó en una serie de historias de Instagram en su perfil. Además, sumó: "Si estoy en Los Ángeles o estoy viajando es porque tengo que laburar guacho, no porque me encante en Miami, soy grande, tengo mi familia".

"A mí me gustaría estar en mi casa, mirando la tele, cuidando, pero tengo que laburar, tengo que viajar", explicó con malestar en su descargo Paulo Londra. En el mismo tono, explicó su rutina durante su viaje: "No todos los días son videos, un día hacés un video, al segundo día hacés un video. La empresa no puede tener tres videos listos todos seguidos, te dejan un día libre y tenés que esperar antes de volver a laburar. Esos días libres si estás laburando vos los disfrutas con quien querés, como querés, siempre y cuando tengas la conciencia limpia de que cumplís para traer el pan a tu casa guacho".

Por último, publicó un texto para cerrar la respuesta que realizó en el que menciona que se vio obligado a "acomodar a esos haters" por los cuestionamientos que le llegaron. Paulo Londra sigue activo musicalmente, por lo que se esperan nuevas canciones en las próximas semanas.

El enojo de Paulo Londra por las críticas que recibió.