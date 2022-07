En mayo, Paulo Londra y Rocío Moreno llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que incluyó una compensación económica para la joven, por los años de convivencia con el cantante, y cuota alimentaria, vivienda, obra social y régimen comunicacional con las niñas que tiene en común, Isabella y Francisca. Después del escándalo, y a partir de ese arreglo, parecía que ambas partes habían quedado satisfechas, pero en los últimos días se conoció que no fue así.

Hace unas semanas, la ex del trapero compartió en Instagram muy angustiada que Londra no estaría cumpliendo con lo pactado. La joven denunció que al intérprete de "Adán y Eva" por haberse llevado a sus pequeñas y no devolverlas cuando debía.

"Qué triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumpla lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses...Duele", escribió la defendida por Ana Rosenfeld.

Ante esto ni Paulo Londra ni sus abogados declararon algo respecto todavía. De hecho, el cantante ahora se encuentra de vacaciones en Los Ángeles, Estados Unidos, con su nueva novia, Martina Quetglas.

Paulo Londra está en Disney con su novia a días de la denuncia de Rocío Moreno,

Londra y su novia estuvieron publicando videos y fotos de su romántico viaje, en las que se los ve disfrutando de la playa en Santa Mónica y de las atracciones del parque de Disney que se encuentra en la costa oeste del país.

Paulo Londra de sus vacaciones con su nueva novia, Martina Quetglas.

