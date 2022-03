Durante muchos años, Paulo Londra no pudo lanzar canciones nuevas o siquiera dar shows a sus fanáticos por un conflicto legal que mantenía con sus antiguos representantes Ovy on the Drums (Daniel Oviedo) y Kristoman (Cristian Salazar) de la discográfica "Big Ligas".

Sin embargo, después de que se arreglara el enfrentamiento, el trapero cordobés recibió el visto bueno para su regreso a la música, histórico momento del cual no se sabía nada... ¡hasta ahora!

.

A través de una campaña publicitaria de su productora, en la que fusionaron una imagen de Paulo con la cabeza de un león y cadenas rotas a su alrededor, anunciaron que el artista volverá al ruedo. Otro detalle en el diseño es que escribieron "He´s back", que traducido al español dice "Él está de vuelta".

Si bien el propio Londra no compartió la imagen en sus redes sociales, Warner se encargó de que llegara a todos los medios y fanáticos del cantante de 23 años. Aunque anunció que regresa, todavía no se conocen detalles sobre la fecha y cómo.