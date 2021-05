La popularidad de Paulina Cocina sigue en ancenso y en el último tiempo cobró mayor repercusión tras aparecer en importantes programas de televisión como "MasterChef Celebrity" y "Almorzando con Mirtha Legrand". Incluso se mostró muy cercana a Juana Viale, actual conductora de los ciclos de la diva de los almuerzos, en las redes sociales.

Si bien su trabajo se consolidó en el mundo virtual y especialmente en YouTube, la socióloga suele dar que hablar entre sus seguidores por sus tajantes comentarios sobre distintos temas que generar controversia en nuestra sociedad. Así sucedió en las últimas horas cuando le contestó una consulta a una usuaria en sus historias de Instagram.

.

"Siento que mi chongo está flasheando amor y yo no sé si estoy en esa...Ghosteo (desaparezco) si/no", escribió la seguidora sin esperar la contundente respuesta que recibiría de parte de la youtuber.

"¿Quién carajo te crees que sos? Escucha lo que estás diciendo: 'Siento que una persona con la que estoy me ama, no le hablo nunca más y no le digo nada' . Se puede ser tan soret... de pensar 'ay, me parece que me quiere, ¿qué hago... lo ghosteo o no?' ¿¡Quién sos!? Te dio miedo que diga tu nombre es que te interesa ese chico. Ojalá te deje él y te arrastres seis meses", respondió súper filosa.

Rápidamente su respuesta se viralizó en Twitter y los memes no se hicieron esperar. "Paulina Cocina" se convirtió en tendencia en la red social del pajarito y generó cientos de interacciones entre los usuarios.

Paulina Cocina revolucionó las redes: ¡mirá los memes!