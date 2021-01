Paula Chaves y Pedro Alfonso son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo que a pesar de todo pudo formar una hermosa familia compuesta por sus tres hijos, Olivia, Balthazar y Filipa.

Después de unas merecidas vacaciones en Cariló junto a su pareja y su hija más pequeña, la conductora de "BakeOff Argentina" hizo una inesperada revelación y confesó algo que le da "culpa".

Paula Chaves habló sobre la crianza de sus tres hijos y compartió una profunda reflexión.

En ropa de "entrecasa", Chaves compartió que después de entrenar no pudo ni ducharse ni cambiarse de ropa ya que sus hijos ocupaban todo su tiempo. A raiz de esa publicación, la actriz compartió un corto descargo.

"Día caótico... Sigo igual, vestida de gym... Hice mil cosas y no hice nada... Intenté no saturarme e igual siento culpa... Ma/Paternar es lo más lindo del mundo, pero lo más agotador del planeta... Hoy no es siempre...", expresó en sus historias de Instagram.