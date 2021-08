Paula Chavez pasa un gran momento profesional y personal, y por ello tiene la emoción a flor de piel. La conductora de "Bake Off 2021" celebró el fin de semana el cumpleaños nùmero 8 de su hija Olivia, y ahora sorprendió en las redes al mostrar un video muy tierno con Baltazar, de 4 años.

En su cuenta de Instagram, Paula compartió un tierno momento que protagonizó con el pequeño y no pudo contener sus lágrimas. La modelo se grabó con su único hijo varón cuando estaban abrazados en un sillón.

En ese momento, la madre le preguntó al pequeño: “¿Te gusta estar pegadito a mamá?”. El nene respondió que sí y aferrado a Paula la sorprendió con una declaración: “Ma, te amo”.

Chaves lo abrazó y le agradeció, pero el nene volvió a enternecerla: “Hola mamita linda de mi corazón”, le dijo Balta, haciendo que su mama se quiebre de la emoción.

.

Al notar lo que sucedía, el niño le preguntó: “¿Estás llorando?”, y cuando la madre asintió, el pequeño quiso tranquilizarla: “Ay, no, entonces no sos mi corazón. No llores”.

Paula comenzó a reir y le explicó el significado de sus lágrimas: “Me emocionás con las cosas que me decís, y estoy puérpera todavía”. Vale recordar que en julio de 2020 nació Filipa, y ahora la madre graba Bake Off 2021" y trabaja con su beba en un camarín para que pueda acercarse a alimentarla y cuidarla en los parates.

Mirá el video de Paula Chavez emocionada con su hijo Baltazar