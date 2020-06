Transitando las últimas semanas de su tercer embarazo en medio de la cuarentena obligatoria, Paula Chaves se animó a agarrar las tijeras y cambiarle el look a su pareja, Pedro Alfonso.

No obstante, parece que el resultado final no convenció al padre de Olivia (6), Baltazar (3) y proximamente de Filipa. La conductora de " Bake Off" compartió el momento donde Alfonso vio su nueva apariencia en el espejo y su reacción fue tremenda.

"Cuando quieras te esperamos del otro lado de la piel", le escribió la modelo a Filipa.

"Para mi está bárbaro, ¿no?", le consultó ella y acotó: "Me gusta la cresta". Por su parte, él no emitió palabra y su cara de seriedad lo dijo todo.

Entre risas, la modelo agregó: "Estás canchero, amor. ¡Pareces de 20!". Pero Peter prefirió continuar en silencio y retirarse hacia su habitación. Claramente no lo convenció el trabajo de "peluquera" que le hizo la presentadora.

¡Mirá!