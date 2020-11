Luego de que Paula Chaves se mostrara preocupada en las redes porque su hija Filipa, fruto de su amor con

Hace poco, la modelo brindó una nota en "Intrusos" y pidió por una ley que exija etiquetado en los alimentos para Pedro Alfonso, podría tener APLV, Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca, la conductora cambió por completo su alimentación ya que debe amamantar a su beba.saber qué comemos. Este viernes, a través de sus redes, Paula volvió a realizar este pedido y expresó: "Hoy me pasé más de 15 minutos leyendo y releyendo un paquete de galletas de arroz. Más allá de que no estoy canchera con esto de leer etiquetas, hay muchos que no declaran bien sus ingredientes y los alérgenos".

"Realmente es indignante que se tenga que estar ñuchando por una ley que lo único que pide es que declaren bien ingredientes y trazas para saber qué comemos y de forma clara para quienes debemos chequear todo antes de consumirlo", agregó furiosa.

.

Además en su descargo contó su experiencia: "Yo debo excluir proteína de leche de vaca y soja. Estoy con una dieta estricta para poder seguir amamantando. Los síntomas de mi beba son leves, pero son muchas las mamás que la pasan mal y ni hablar los chicos. Un buen etiquetado declarando correctamente los alérgenos no puede ser tan difícil. Necesitamos más allá de las alergias, saber qué comemos".

Por último, Chaves contó qué hace para sacarse la duda de qué ingredientes tienen los alimentos que desea consumir: "Dedico estas horas de siesta/cuna para buscar y llamar a las empresas para ver si sus alimentos tienen trazas de leche y soja. Estaría buenísimo poder leerlas en el paquete, ¿no?".