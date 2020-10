La pelea entre Jorge Rial y Patricio Giménez comenzó cuando el músico criticó sin piedad al actual gobierno de Alberto Fernández. Tras sus dichos, el periodista lo cuestionó por ser mantenido por Susana Giménez, su hermana, y el cantante le contestó en sus redes con duras palabras.

Lejos de quedarse callado, el conductor se refirió a Patricio en su ciclo " Intrusos" y lanzó: "Ojalá que este país que vos desnotás... porque algún día vas a tener que volver, ojalá nos cruce y yo te voy a enseñar muchas cosas, como por ejemplo a trabajar mucho, a romperte el cul..., a abrirte camino solito por la vida, a no romper un billete, a no ser un mantenido...".

Y como era de esperarse, Patricio grabó un nuevo y explosivo mensaje para Jorge: "Cuando quieras cruzarte conmigo tenés los shows que hago y te venís. Y te atajo, no te hagas ningún problema. Tené cuidado con los problemas de salud que anduviste teniendo. Tené recaudos".

.

Por último, expresó filoso: "Que yo tenga mi vieja con cáncer y mi abuela de 98, no las puedo ver por más que esté a seis cuadras, porque por ahí las contagio... No pasa por dónde estoy y esto me pasa desde febrero. Y que vos te metas con mi vieja con cáncer hace que yo no tenga ningún reparo en cagarte a trompadas el día que te vea".

¡Mirá el lapidario video de Patricio Giménez para Jorge Rial!