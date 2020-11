Después de que trascendieran imágenes de Susana Giménez bailando con un empresario en Punta del Este, el hermano de la diva, Patricio Giménez, le dedicó una serie de historias de Instagram para hacerle un par de aclaraciones sobre su supuesto romance.

A pesar de que Jorge Rial lo acusó de ser un "vividor" tras instalarse en la mansión de su hermana en Uruguay, el cantante acusó al empresario marplatense, Aníbal Arrarte Artigalas, de querer hacer lo mismo con Susana.

El hermano de Susana disparó contra el empresario marplatense en las redes

“Aníbal Raúl Ariarte, o no sé cómo te llamás, sé lo que sos, sé lo que no tenés, no te hagas el empresario del jet privado porque a mi hermana estoy para cuidarla y no hay más vividores ahí cerca”, comenzó Patricio en sus redes sociales con un filtro de El Guasón.

"Terminé la canción cuando contra todos los protocolos la sacaste a bailar. Susana no te conoce, no sabe ni tu nombre ni tu apellido. Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le pide sacarse una foto. Punto y aparte, no hay más que eso, ¿estamos?", manifestó Giménez.

Anibal Arrarte, el empresario que cenó con Susana Giménez en Punta del Este

"El resto, y toda la información que tienen los noticieros, es porque la proporcionaste vos, porque tenemos ganas de fama", cerró contundente contra Arrarte Artigalas, el supuesto nuevo novio de Susana Giménez.

