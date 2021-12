Desde hace varios años, Susana Giménez es una fiel crítica del Gobierno argentino y no tiene problema en remarcar las cosas que le parece que se hacen mal. Es más, la diva decidió mudarse a Uruguay y desde las tierras vecinas continúa dedicándole fuertes mensajes a los funcionarios públicos.

Como la grieta política llegó hasta a los famosos, Moria Casán no tuvo reparo con su colega y la defenestró por sus dichos: "Nunca fuimos amigas, fuimos compañeras, yo no tengo amigas mujeres excepto dos o tres. No soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes que cada vez que bajo de un avión me preguntan cosas. Mamita, Argenzuela oxigenada un besito".

.

Entonces, el hermano de la conductora de Telefe, Patricio Giménez, salió a bancarla en un Mitre Live con Juan Etchegoyen: "A Dios gracias me chupa un huevo. No le doy más importancia a la pelotu... ¿Sabés que pasa? Me deja de importar el piquete. El piquete le tiene que importar al pobre tipo que tiene que seguir laburando ahí".

Y luego continuó con el discurso de Susana sobre la política en el país: "Hoy para mí estar en Argentina es de lo único que hay que escapar. Siento yo que es imposible subsistir leyendo las noticias que día a día pasan. Es veneno. Si uno quiere al país, es veneno. Tenés dos opciones: ponerte a pelear como hacían nuestros padres o irse del país".