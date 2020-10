El escándalo entre Jorge Rial y Patricio Giménez no termina. Ahora el cantante volvió a dirigir un nuevo mensaje en sus redes hacia Romina Pereiro para advertile sobre la violencia del periodista.

"A ver, si averiguar con quién te acostaste es violencia, entonces Rial tiene que estar preso con cadena perpetua. Sin ánimos de ofenderte a vos porque me parecés hasta muy mona pero te la agarraste con el tipo equivocado porque Jorge labura de eso", lanzó despreocupado el hermano de Susana Giménez en sus historias de Instagram.

"Te mando un beso gigante, supongo que no encontraré nada si me pongo a buscar. Se trataba de mostrar lo que hizo él con su vida. Disculpame, pero es para su marido", disparó el artista.

Para cerrar, Patricio redobló la apuesta y sin filtró manifestó lo que piensa: "¿Viste el video de Marianela Mirra, Romi? ¿Viste a la Niña Loly? Ojo, nunca te separes porque el violento no soy yo. ¿Querés que empiece a publicar todo lo que manda la gente, Jorgito? Me mandan mucha data y puedo hacer copy paste, no me gasto en nada".

En medio de la polémica, la nutricionista tomó cartas en el asunto y confirmó en diálogo con la revista Gente que irá a la Justicia: "No quiero meterme en el quilom... ni contestar, pero me parece importante decir que no me voy a bancar ni violencia hacia la mujer ni amenazas de ningún tipo. Y me voy a ocupar de reclamar, no en los medios, sino donde corresponde".