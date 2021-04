Mientras transcurre el sexto mes de embarazo, Pampita y Roberto García Moritán se preparan para la llegada al mundo de la primera hija juntos, de quien aún se desconoce el nombre.

En medio de los preparativos, la feliz pareja no sólo acondiciona la casa para recibir a una nueva integrante a su numerosa familia, sino que también hace las compras para la futura bebé y todo lo que pueda necesitar para sus primeros meses de vida.

En la lista de las cosas por definir, comprar y hacer, la modelo y el empresario se encontraron en una divertida encrucijada que los divide. Si bien hasta el momento su matrimonio fluye con mucha naturalidad, llegó el momento de tomar una importante decisión para el futuro de su hija.

Como es habitual, García Moritán compartió en sus redes sociales parte de los preparativos e íntimos momentos junto a Pampita y la pancita que no para de crecer. Esta vez, en sus historias de Instagram mostró un divertido momento con su esposa mientras miraban la ropita de la beba.

La panza de Pampita no para de crecer.

El empresario gastronómico y la conductora no coinciden en cómo vestirán a la pequeña en camino. Mientras que Carolina Ardohain propuso que su hija sólo utilice ropa blanca, su marido se puso firme en variar los tonos y colores.

"La primera grieta de la pareja en relación a la beba. Todo blanco no, mi amor. Tenemos cosas rosas y chillonas", reveló dulce García Moritán, mientras la modelo no paraba de reír de sus ocurrencias. Incluso él, lanzó una encuesta para que sus seguidores lo ayuden a definir el vestuario de la niña y preguntó: "¿La beba tiene que estar vestida con muchos colores?" con las opciones "si" o "no".

Luego, unos amigos visitaron a la pareja y García Moritán celebró: "Por suerte llegaron refuerzos", ya que apoyaban su idea de usar variedad de colores.

