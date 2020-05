En las últimas horas se viralizó por las redes sociales un nuevo desafío que pone a prueba a los más chicos del hogar y Pampita se animó a hacerlo con sus hijos, Benicio, Beltrán y Bautista, y su marido, Roberto García Moritán.

Desde casa por la cuarentena por coronavirus, la modelo plantó una cámara oculta para filmar a sus criaturas. En el video se puede ver a la conductora que acomoda sobre una mesita tres potes con galletitas de chocolates mientras los nenes están sentados en el sillón.

Pampita se divierte con sus hijos.

"El que contesta bien se come una golosina, pero no pueden comer nada", fue la consigna de Pampita y advirtió: "Les vamos a hacer preguntas, no se coman nada hasta que vuelva porque es el premio, ¿okey?".

En ese momento Pampita y Moritán salen de la habitación y dejan a los tres chicos solos frente a los tentadores frascos. Mientras pasan los minutos, quedó registrado la actitud y la ansiedad de los nenes para que regrese su madre así poder disfrutar de las galletitas.

.

"¡En casa también hicimos el desafío! ¿Y vos con cual hermano te identificas?", escribió la ex de Benjamín Vicuña en su cuenta de Instagram para describir su último posteo. En seguida, la publicación alcanzó miles de reproducciones y un sin fin de comentarios.

Sobre el final del video se ve que antes de caer en la tentación, Beltrán descubre el celular escondido y anunció: "Están grabando. Ya sabía", Benicio, el más chicos, celebró: "¡Los descubrimos!".