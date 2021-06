Todas las noches, Pampita deslumbra en su rol de jurado en "La academia de ShowMatch" por sus increíbles looks. Sin embargo, en sus redes mostró otra faceta de su vida, mientras atraviesa su octavo mes de embarazo.

La modelo subió a sus historias de Instagram como padece un problema debido a su estado. "Retención de líquidos" escribió junto a una foto donde se ven sus pies, muy hinchados.

En la publicación se escucha la famosa canción viral de tik tok en la que alguien canta "No no no". En otro posteo, con otra toma de sus pies, se ve un dibujo de una empanada, demostrando que a pesar del contratiempo se lo toma con humor.

Vale recordar que Carolina tiene fecha de parto para el 22 de julio, pero por ahora seguirá trabajando en su ciclo "Pampita Online" y cumpliendo su rol de jueza en "La academia".

¡Mirá las fotos de los pies de Pampita!