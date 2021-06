Tras contar el día viernes que había recibido el turno para vacunarse por estar embarazada, Pampita mostró en las redes el momento de la esperada inoculación, al asistir con su marido Roberto García Moritán al vacunatorio.

El viernes por la noche, Pampita hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram y contó que había recibido el turno para darse la primera dosis de la vacuna contra el covid.

"Mañana me vacuno, estoy muy contenta. Me inscribí hoy y me dieron turno para mañana. Hoy salió el empadronamiento a las 8 de la mañana. Me anoté 8.30 y me dieron turno para mañana", detalló la jurado de "La Academia".

Su caso es como el de muchas otras personas gestantes que, si son mayores de 18 años y viven en la Ciudad de Buenos Aires tienen prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19 y solo deben anotarse.

Por ello, el sábado al mediodía asistió a la sede seleccionada, y Moritán filmó el momento en el que recibía la dosis.

"¿Tenés buena mano, no? No me hagas doler el brazo", le dijo con buena onda al enfermero que le iba a subministrar la vacuna.

Segundos después, miró a cámara y dijo: "Ya está, no dolió nada! Que alegría!" a lo que su pareja acotó: "Muy bien mi amor".

"¡Estoy protegida!", finalizó mostrando orgullosa el certificado de vacunación.

Mirá el video de Pampita vacunándose contra el coronavirus