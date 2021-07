El jueves por la mañana Pampita finalmente se convirtió en madre y dio a luz a Ana, su primera hija junto a Roberto García Moritán. Luego de generar expectativa, la modelo de 43 años dio a conocer a su hija a través de las redes sociales con una serie de adorables fotos.

Primero se animó a compartir la imagen de solo un piecito de la recién nacida, luego una de su boca, que según aseguró es similar a la forma de los labios de su papá, aunque también aclaró que su pequeña también se parece algo a sus hermanos Beltrán, Benicio y Bautista.

.

Finalmente subió una foto del rostro de su beba y ahora fue por más al mostrar el íntimo momento del parto en el Sanatorio Otamendi. La jurado de "ShowMatch: La Academia" hizo un tierno posteo en su cuenta de Instagram en el que agradeció el acompañamiento de sus seres más cercanos durante todo el embarazo.

"Ana: benéfica, piadosa, misericordiosa, aquella que hace el bien! la mujer llena de gracia y compasión, favorecida por Dios. Gracias al cielo por este regalo que nos llena de emoción y nos colma el alma de tanto amor", comenzó emotiva.

La primera foto de Ana, la hija de Pampita

Y siguió: "¡Gracias amor mío! El hombre que me hace reír fuerte, me duerme abrazada todas las noches y cumple todos mis sueños. ¡Te amo tanto, tanto! ¡Qué maravilla haberte encontrado!". Mientras que antes de cerrar dedicó dulces palabras para sus fanáticos: "Gracias a ustedes, los que todos los días nos mandaron mensajes y bendiciones desde que se enteraron que venía una chiquita pronto a nuestras vidas. Gracias también aquellos que nos encontraron en la calle y nos llenaron de palabras de alegría por esta noticia".



"Esta es Ana, nuestra hija tan buscada, esperada y amada. ¡Bienvenida a esta familia!", sintetizó en la descripción de imágenes que superaron los 700 mil "me gusta".

¿Quién es la madrina de la hija de Pampita?

Luego del nacimiento de Ana trascendió quíen es la amiga de Pampita que será la madrina de la bebe. Se trata de la abogada Luciana Pizzolorusso, quien conoció a la conductora de "Pampita Online" en Chile y enteblaron una muy cercana amistad.

Cuando la modelo se mudó a la Argentina, la letrada hizo lo mismo y continuaron con su relación. Sus hijos también mantienen un vínculo muy cercano.

"¡Qué alegría! Qué bien merecida esta bebé. ¡Es todo! No saben lo importante que es esta bebé para Carola, estoy muy pero muy contenta", reveló Pizzolorusso en un audio trasmitido en "Los Ángeles de la Mañana".