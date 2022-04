Pampita y Roberto García Moritán suben muchas cosas de su hija, Ana, a sus redes sociales y también a la cuenta de Instagram de la menor, manejada por su mamá. Pero en esta ocasión, la modelo mostró cómo la beba no para de llorar cuando el empresario la deja en la cama.

El video muestra a la niña lista para irse a dormir, la conductora de "El Hotel de los famosos" acostada y el marido de la morocha preparándose para irse a duchar. Pero la menor de edad muere de amor por su papá y no lo dejaba irse.

Asimismo, se puede escuchar como la ex pareja de Benjamín Vicuña dice: "¿Con mamá no? Se tira, se tira... Me hace chau mamá... Se va con papá. Es impresionante, estaba feliz conmigo hasta que llegaste". Mientras tanto, la beba no paraba de llorar y se le caían las lágrimas.

La mayoría de las veces, Ana se encuentra con su mamá y la acompaña a trabajar. La niñera de la niña es la sobrina de Pampita quien decidió dejar su provincia y dedicarse de lleno a cuidar a su prima. Además, de estar presente en todos los planes familiares, como cuando asistieron al Lollapalooza.

Pampita y Ana García Mortián durante las grabaciones de "El hotel de los famosos".

Finalmente, Roberto García Moritán, muerto de amor por su hija, la tuvo que dejar llorando ya que se tenía que bañar. A pesar del escándalo que vivió, luego durmieron abrazados y la influencer compartió todo en su cuenta de Instagram.

¡Mirá el video de Pampita mostrando como Ana García Moritán llora cuando Roberto García Moritán se va!