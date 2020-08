El último viernes Pampita confirmó que su compañera Cora de Barbieri tenía coronavirus. Para descartar su contagio decidió realizarse el hisopado y compartió el momento con todos sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la presentadora de " Pampita Online" subió una serie de videos desde el centro médico mientras una especialista le realizaba el test para detectar el covid-19. En las últimas horas recibió el resultado y también lo anunció a sus redes.

.

"Como algunos ya se habrán enterado, nuestra compañera Cora de Barbieri estuvo compartiendo con nosotros el día lunes y el miércoles se sintió un poquito mal, se cercó a hacerse los estudios y dio positivo de coronavirus. Por eso, por protocolo estoy aislada como otras dos compañeras", contó desde su casa al aire de su programa.

Para tranquilizar a sus admiradores, la modelo confirmó que dio negativo en el exámen y subió la foto del estudio. "No detectable", confirma el documento.

"Me hice el hisopado que están viendo en el video que filmó mi hijo Bauti y los resultados los tengo mañana. Igual, les cuento que no estoy con ningún síntoma y me siento bárbaro", expresó la esposa de Roberto García Moritán.