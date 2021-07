En la cuenta regresiva de su embarazo junto a Roberto García Moritán, son muchos quienes esperan ansiosos el nacimiento de la beba de Pampita. Tanto es así que este miércoles surgieron versiones de que ya estaría en trabajo de parto.

Pero lo cierto es que la modelo aún se encuentra en la dulce espera y debió salir a aclararlo a través de un vivo en su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad tanto a sus seguidores como a amigos y familiares que ya le estaban mandando mensajes para consultarle sobre la veracidad de la noticia.

.

Todo comenzó cuando Paula Varela contó en "Intrusos" que la conductora estaría en pleno parto y la noticia no tardó en circular por las redes. La repercusión fue tal, que Pampita decidió desmentirlo desde su cuenta de Instagram: "No estoy pariendo, estoy trabajando".

La jurado de "La Academia" de "ShowMatch" se encontraba preparándose para grabar parte de su reality show donde mostrará todas las etapas de su embarazo junto a su esposo, sus tres hijos que comparte con Benjamín Vicuña, y los adolescentes del empresario gastronómico.

Pampita y Roberto García Moritán disfrutan de las últimas semanas con la panza.

"No estoy pariendo, no asusten a mis familiares y amigos, pero les quería contar que no... En este momento no estoy teniendo familia, me faltan dos semanas. Aprovecho el vivo de Instagram, así no me pongo a contestar 40 mensajes que me están llegando. Todo lo que están diciendo en Twitter no es verdad. No estoy pariendo, estoy trabajando", reveló.

Y contó: "Me están llamando amigos, familiares, que dicen que estoy pariendo, pero no, estoy trabajando. Zaca me esta peinando y Estefania me maquilló divina...". "¿Qué me hiciste para el parto?", bromeó antes de enumerar los detalles de su look.

Antes de cortar el video y salir de su casa, la modelo insistió: "Todavía no estoy pariendo. Sé que están hartos, piensan que estoy embarazada hace 4 años, pero lo siento en el alma, no".