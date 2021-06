El viernes por la noche, Pampita hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para mostrar el backstage de una producción de fotos y videos para su reality, y sorprendió al contar que se vacunará el sábado.

Mientras sus asistentes terminaban de maquillar a Carolina, su marido Roberto García Moritán agarró su celular y grabó todo el detrás de escena.

"¿Por qué no contás que te vas a vacunar?", dijo alguien para animarla a que hable de la novedad.

"Mañana (por el sábado 19) me vacuno, estoy muy contenta. Me inscribí hoy y me dieron turno para mañana", dijo, con un tono de sorpresa.

"¿Porque estás embarazada o por asmática?", le preguntó su marido.

Y ella aclaró y detalló cómo fue: "No, por embarazada me lo dieron. Me anoté hoy, hoy salió el empadronamiento a las 8 de la mañana. Me anoté 8.30 y me dieron turno para mañana", detalló.

.

Su caso es como el de muchas otras personas gestantes que, si son mayores de 18 años y viven en la Ciudad de Buenos Aires tienen prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19.

Por ello, la modelo recibirá la primera dosis y alentó a otras personas en su situación se inscriban para recibir la inoculación.