Mariana Brey lanzó polémicas versiones sobre la separación de Pico Mónaco con Pampita y despertó la furia de la modelo. La panelista recordó el video donde se lo ve a Mónaco a los gritos con una empleada doméstica a quien acusó de haberle robado algunas pertenencias de Pampita.

"Él no guarda no sé si los mejores recuerdos, pero quedó muy dolido con Pampita después de que se dieron a conocer los videos donde él discute con la empleada doméstica. Eso a él le cayó muy mal, no le gustó para nada verse en ese lugar", aseguró Brey en "Los Ángeles de la mañana" insinuando que la modelo los había filtrado.

Lejos de quedarse callada, Pampita llamó mientras Brey estaba al aire en "Hay que ver" y se mostró furiosa. "Lo más importante de mi vida es demostrar la clase de ser humano que soy con mis parejas y mis ex parejas, vos no me vas a difamar", disparó.

El violento ida y vuelta duró varios minutos, pero el tema no quedó ahí. El jueves, Pampita utilizó su cuenta de Twitter para amenazar a la panelista. "No te metas conmigo que se lo que le hiciste a tu hijo!!!", escribió Pampita.