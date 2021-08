La rivalidad entre L-Gante y Zaramay crece cada vez más y ahora se sumó otro protagonista a su conflicto. Pablo Lescano se metió en esta disputa luego de ser mencionado y señalado por Zaramay "por cobrarle las fotos a los fans", y el líder de Damas Gratis salió a responder con furia.

Lescano hizo tres colaboraciones con L-Gante, y por ello mucha gente le mencionó su nombre a Zaramay en los vivos de Instagram que estuvo realizando. Y en más de una ocasión, el trapero lo calificó de soberbio.

"A mí muchos me dicen agrandado, pero yo nunca le cobre a nadie para sacar una foto. Hay gente que nombraron ahí que cobra para sacar fotos. Paz y amor, pa'. No podés cobrar fotos, dejate de joder", expresó.

El hecho recordado por Zaramay se debe a un video en el que Pablo le dice a alguien que le iba a cobrar por grabarle un saludo. Tiempo después, el tecladista aclaró que ese material fue sacado de contexto, y él hizo el saludo de mala gana porque quien se lo pidió era un jefe de seguridad al que le había grabado varios videos.

Recientemente, Pablo subió un video a Youtube y sin nombrar a Zaramay, le responde con dureza. Tras mostrar bastante material en el que se ve al artista interactuando con fans, demostrando que él tiene mucho contacto con sus seguidores y contradiciendo al trapero, Lescano aparece cantando.

Tras cantar una estrofa, le dice al camarógrafo que lo filma: "Acá estoy, descargando un poco de energía con el teclado. ¿Sabés cuál es el bondi acá? Que si uno se queda callado, el que calla otorga".

"¿Por qué no dicen la posta cómo fue?. ¿Por que no dicen que el chabón que le hicimos tres videos y en el cuarto, lo descanso y le digo 'eh te voy a cobrar por el video'?. Eso lo sacás de contexto y decís que era para un fan. Sos un guanaco", continúa explicando.

Pero no quedó ahí, ya que Pablo continuó con su descargo: "Después se la manda, arma un embrollo y Pablito es un guanaco. Y Doña Rosa después dice en la peluquería que Pablito le cobra a los fans. Para los fans todo, para los enemigos, ni justicia. Tengo que aclarar porque los fans sabe como somos, pero el que no sabe, que no escucha tu música, te pone en tela de juicio. Y no es así".

El cantautor terminó cantando "Quieren bajarme", en clara alusión al conflicto, y concluyó: "Las cosas sacadas de contexto pueden hacer mucho daño".

Mirá el video con la respuesta de Pablo Lescano a Zaramay