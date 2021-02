El proyecto de vacunación de personas famosas para generar consciencia en la sociedad causó mucha polémica, ya que muchos criticaron que van a inmunizar a varias figuras del mundo del espectáculo antes que a personas mayores y de riesgo.

Mariana Lestelle y Nancy Duplaá se dijeron de todo por la campaña de vacunación de famosos.

Siguiendo esa misma línea, la doctora Mariana Lestelle cruzó a Nancy Dupláa después de que la actriz compartiera su opinión sobre el tema: “De alguna manera, por ahí, yo lo veo como una forma que sirve, que acerca a ese que está un poco disperso y de repente la ve a Moria (Casán) o a otro personaje que admira y dice '¡Ah!'. La contradicción es la lentitud en la llegada (de la vacuna). Pero como movida comunicacional, me parece bien", explicó Duplaá en diálogo con Marcela Coronel.

En desacuerdo, la médica disparó contra la actriz en redes: "Si a vos querida Nancy Dupláa te vacunan antes que a mi viejo, voy a protestar mal. Hay que saber que la militancia tiene un límite".

Si a vos querida @NancyDupla5 te vacunan antes que a mi viejo, voy a protestar mal. Hay q saber que la militancia tiene el límite del sentido común https://t.co/x3M8yANLxV — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) February 15, 2021

Aunque el enfrentamiento en redes no pasó a mayores, la pareja de la actriz, Pablo Echarri, decidió intervenir con algunos datos fácticos de la entrevista de Dupláa: "Mariana, si lees la entrevista notarás que en ningún momento ella habla de sí misma, sino de la posibilidad de vacunar a personas representativas de la cultura, en edad de riesgo, para intentar revertir ese peligroso casi 40% que aún manifiesta no querer hacerlo".

Mariana, si lees la entrevista notarás que en ningún momento ella habla de sí misma sino de la posibilidad de vacunar personas representativas de la cultura, en edad de riesgo, para intentar revertir ese peligroso casi 40% que aún manifiesta no querer hacerlo https://t.co/Ru4thhqamH — Pablo Echarri (@echarripablo1) February 16, 2021

El tenso cruce no terminó ahí ya que el actor comenzó a responder algunos tuits de la profesional de la salud. Lestelle compartió un mensaje para aclarar el respeto que le tiene a la actriz, pero Echarri no estuvo de acuerdo: "A ver si queda claro. Yo respeto a Nancy Dupláa por su talento, su trayectoria y por su coherencia. Simplemente me parece que en medio de una #pandemia y con escasez de vacunas no está bueno que de algún modo termine siendo utilizada", escribió la médica en redes.

.

Sin embargo, el actor no se guardó nada y arremetió contra la doctora: "El respeto que expresas no es creíble. No leíste la nota. Solo la criticaste por prejuicio. Ademas, su postura es por absoluta convicción".

El respeto que expresas no es creíble.

No leíste la nota.

Solo la criticaste por prejuicio.

Ademas, su postura es por absoluta convicción. https://t.co/qedci6Qgw3 — Pablo Echarri (@echarripablo1) February 16, 2021

Por su parte, la doctora compartió una nota sobre su cruce con la actriz y decidió disparar indirectamente que no necesita que su marido, el cual no tiene, la salga a defender publicamente: "Para que voy a buscar a mi marido para que conteste....uh qué macana, no tengo".

Esa fue la gota que rebalsó el vaso ya que Echarri sumó leña al enfrentamiento con un filoso mensaje sobre su búsqueda en el amor: "Lo mejor que te puede pasar es que te conteste yo. Suerte con eso de encontrar una pareja".

Lo mejor que te puede pasar es que te conteste yo.

Suerte con eso de encontrar una pareja. https://t.co/kUOrJgEE6B — Pablo Echarri (@echarripablo1) February 17, 2021

Lestelle no se quedó atrás ya que mostró su asombro ante los duros mensajes del actor: "No estaría entendiendo si se estaría ofreciendo o me estaría amenazando. Le agradezco que me desee suerte para encontrar pareja, yo tengo pareja pero no se mete en mis asuntos"