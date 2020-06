El cantante español Pablo Alborán compartió un emotivo video en Instagram en el que contó que es gay. "Siempre he luchado en contra de toda expresión en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el machismo, la xenofobia, la transfobia... cualquier tipo de odio. Hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual", reveló el malagueño de 31 años.

Y siguió: "Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual, ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños".

.

"En mi trabajo, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien", expresó.

Y concluyó: "Espero que esto les haga el camino más fácil, pero, sobre todo, lo hago por mí. A vivir, que la vida se va".

¡Mirá el emotivo video de Pablo Alborán!