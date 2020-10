Pablo Ruiz debutó en el " Cantando 2020" el 8 de octubre para acompañar a Dan Breitman y Flor Anca en la gala de tríos. Luego, tuvo una gran oportunidad para participar nuevamente como reemplazo de Lola Latorre y Lucas Spadafora. Pero fue debut y despedida, porque tras conocerse que había estado en una fiesta fue bajado del certamen. En un video, el artista explicó qué sucedió.

Ruiz se reunió con amigos en una fiesta clandestina en la localidad bonaerense de Canning, en la que claramente se rompieron las medidas de distanciamiento social. Cuando algunas personas compartieron imágenes del artista en las redes, todo salió a la luz.

Las imágenes no dejan lugar a dudas.

El domingo por la tarde, Ángel de Brito comunicó la rotunda decisión que tomó la producción del ciclo al enterarse de lo sucedido. "Último momento. @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020", escribió, y mostró las imágenes por las que se tomó la decisión.

Último momento @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning. pic.twitter.com/FJGQluI5d1 — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 18, 2020

Su manager fue comunicado de lo sucedido, pero el vocalista extrañamente dijo que se enteró por los medios de que había sido echado.

Ante los rumores, Pablo subió un video contando lo sucedido y pidió perdón. "Hola gente, quiero pedir disculpas públicamente, estoy confinado en mi casa", comenzó diciendo en su publicación de Instagram, realizada desde su casa pero usando un tapabocas mal puesto.

"Sí, ayer salí, fui a una reunión, y bueno, no hay que hacerlo, evidentemente fui castigado, fui bajado del Cantando, y con justa razón, admito las consecuencias. Mañana voy a hacerme el hisopado y a las 72 hay que hacerse otro", completó sobre su situación, aunque no hizo comentarios sobre su estado de salud.

"No hay que hacerlo, les pido disculpas a la prodccicion y a la gente que confió en mi para entrar al cantando. Me equivoqué, errar es humano también. Y pido disculpas publicamente", continuó.

Para cerrar, contó el motivo por el que fue a la fiesta: "No es excusa pero era día de la madre, ustedes saben que yo perdí a mi vieja hace poco y la verdad, necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Voy a seguir los protocolos y ojalá pueda enmendar esto".

Tras ver el descargo del cantante, Marcelo Tinelli escribió en Twitter para darle su apoyo, y dar su bendición para que regrese al reality: "Gracias querido @pruizoficial por tu sinceridad. Ojalá que pronto puedas volver a estar en el @cantando2020".

Gracias querido @pruizoficial por tu sinceridad. Ojalá que pronto puedas volver a estar en el @cantando2020 https://t.co/NVZj5Lqzp9 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) October 19, 2020

