El domingo 27 de marzo fue la entrega de los premios Oscar 2022. Allí Will Smith le pegó una cachetada a Chris Rock luego de que haya bromeado con la enfermedad que está atravesando su esposa. Luego de ese episodio, el actor se disculpó en vivo, pero horas más tarde lo volvió a hacer a través de sus redes sociales.

En su Instagram hizo un posteo en donde se lee una carta que escribió para sus seguidores y dijo: "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente".

"Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", siguió el artista.

Por el momento, el comediante no dijo nada al respecto. En la premiación se lo vio sorprendido y descolocado por la situación que estaba viviendo. Por su parte, La Academia expresó que iniciará una investigación contra el actor.

La cachetada de Will Smith a Chris Rock en la entrega de los Oscar 2022.

"También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del espectáculo, a todos los asistentes y a todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros", finalizó escribiendo Will.

