Oriana Sabatini es una de las mujeres más elogiadas del país. Su imagen fresca y natural deleitó a cientos de jóvenes que se enamoraron de ella y de su talento. Sin embargo, la actriz mantuvo durante mucho tiempo inseguridades por su físico que la llevaron a transitar trastornos alimenticios durante diez años.

Así lo dio a conocer la cantante a través de un posteo en su cuenta de Instagram. No obstante, Oriana contó su experiencia con un video en el que se muestra en traje de baño y muy alejada de aquellas preocupaciones que padeció de joven.

"Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No sé si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiró, pero hace mucho tenía ganas de subir algo así", anunció en su publicación que rápidamente cosechó miles de "corazones" y halagadores comentarios.

"Después de diez años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre y hoy me quería sacar ese peso de encima. No vengo acá a darles ninguna lección, ni a convertirme en una gurú del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenísimo; es lo que a mí hubiese gustado ver cuando era adolescente y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor", manifestó la intérprete de "Luna Llena".

"Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y está bien; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije.

De todas maneras me encanta como salí en el video y creo que eso ya es un paso bastante grande", finalizó la hija de Catherine Fulop.