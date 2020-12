Oriana Sabatini volvió a incendiar las redes con una postal súper sensual. En esta ocasión, la joven actriz y cantante subió una imagen disfrutando de las altas temperaturas y luciendo una bikini súper diminuta.

Con un traje de baño en tonos rosa y azul, la novia de Paulo Dybala logró derretir su cuenta de Instagram con una foto ultra hot y a los pocos minutos cosechó más de 400 mil "Me gusta". Además, recibió cientos de halagos por su espéndida figura y su belleza: "Hermosa", "No das más de linda mujer", "Sos perfecta", "No podés ser tan bella".

.

¡Mirá la foto hot de Oriana Sabatini!