Oriana Sabatini sorprendió a todos al revelar que sufrió un trastorno alimenticio durante diez años. Además la cantante se animó a subir un video donde muestra su cuerpo tal cual es, sin filtros ni Photoshop.

Al poco tiempo, su grabación superó los siete millones de reproducciones y recibió más de 100 mil comentarios. Muchos de sus seguidores la bancaron por hablar de esta problematica que afecta a muchas personas, sobre todo a mujeres.

Emocionada y a la vez sorprendida por las muestras de cariño por parte de sus fans y de muchos famosos, Oriana escribió: "Siento que es mi cumpleaños. No puedo explicar la cantidad de amor que recibí hoy. Realmente nunca pensé que un posteo podía generar algo así. Desde que lo subí no me pararon de mandar mensajes de algunos que estuvieron a mi lado todos estos años y pudieron ver en primera persona de lo que hablé hoy en mi posteo; mensajes de otros que no conozco diciéndoles a mis amigas que me hicieron llegar lo bien que les hizo leer lo que escribí, algunos emocionados, otros orgullosos. En fin, de todo. Lo de hoy lo hice por mí, pero no sabía lo bien que se podía sentir pensar que también lo hice por alguien más".

Y continuó en Instagram: "Sé que hay comentarios malos porque, ¿cuándo no? Pero me quedo con los que me hicieron llegar todo ese amor que no sabía que tanto necesitaba. Siempre pensé que mis defectos son algo que me hacen especial, a todos en realidad, pero nunca pensé que alguien podría llegar a 'admirarme' por mostrar una de mis más grandes debilidades. Les agradezco de todo corazón. Muchas veces me peleo con las redes, pues soy sensible y no soporto algunas cosas que leo, pero hoy me demostraron que, a veces, no son del todo malas. De hecho hoy todo fue demasiado bueno".