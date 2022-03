El nombre de Oriana Junco volvió a aparecer en la televisión luego de que una participante de "Bienvenidos a bordo" sea comparada con ella. Sin embargo, en está ocasión no es tan divertido su reaparición. La actriz contó en sus redes sociales que fue demandada por compartir el video de una fiesta privada.

En un tuit contó que fue contratada por un grupo de hombres a un evento privado en donde, supuestamente, le habían prohibido subir cualquier tipo de videos o imágenes a sus redes sociales. Pero, al parecer, el mismo grupo le mando el material audiovisual y nunca le habían notificado a ella que no lo compartiera.

.

"Los heteros por los que fui contratada me hicieron juicio por difundir, como verán yo no filmé ni saque fotos ellos me mandaron el material para que yo lo suba a las redes", comenzó la modelo. Y agregó: "Nunca fui notificada".

En el video se puede ver a un hombre en calzoncillos atado a una silla y con los ojos vendados. El resto del grupo que estaba presente filmaba toda la situación. Asimismo, allí se puede ver como Junco le da un beso y le empieza a dar chirlos en la cola.

Oriana Junco, demandada tras compartir las grabaciones de una despedida de soltero a la que fue contratada.

Finalizó su descargo diciendo: "Fui copada porque me dijeron que era en un boliche y era en un bulo". Haciendo referencia al lugar donde la habían citado para la despedida de soltero.