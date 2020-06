Las redes sociales explotaron por la filtración de un polémico audio de una de las participantes de " Bake Off Argentina". Luego de que se generara un revuelo por Samanta Casis, una de las concursantes acusadas de fraude por haber presentado servicios de pastelera profesional con anterioridad, ahora se dio a conocer un mensaje de Agustina Guz en donde ataca a su compañera y apunta también contra la producción de Telefe.

"Está todo como muy revolucionado porque vos pensá que todo lo que salió de Sami hace que todo el programa parezca una mentira, y yo lo viví. Yo sé que no fue una mentira y todo lo que hicimos para estar ahí", se escucha a la integrante del programa que conduce Paula Chaves en una nota de voz de WhatsApp.

"El tema es que ayer ella nos hizo una videollamada a mí y a Damián, porque hacemos todo juntos. Nos hizo la videollamada diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba las entradas, llorando, diciendo que no era pastelera, haciéndose la no sé qué, y yo 'pobre, la está pasando re mal'. Damián estaba atacándola y yo le decía que no haga leña del árbol caído. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería. Me llegan las fotos y el video en el que lo nombra, diciendo 'vayan a comprar mis postres'. O sea, y yo digo, ¿puedo ser tan estúpida de defender de seguir defendiendo a alguien que es indefendible?", disparó enojada.

"En el medio, los que caen son los de la producción. Los de Turner la seleccionan, y se quieren salvar todos. Entonces 'todos eran profesionales, arruinemos a todo el mundo, para que no caiga ella sola'. A mí me saltaron a bardear con que supuestamente era profesional, con un CV que armaron. Yo hice un curso en 2010 que no tiene un título oficial, se lo dije a la producción. Me bardearon en Twitter y lo contesté, ahora está todo el mundo bancándome", sostuvo firme.

Y concluyó: "Es como 'revoleemos mie... para todo el mundo' por un quilombo de canales. Se están metiendo con nosotros cuando no tenemos nada que ver. Y lo de Samanta, no sé si es bol..., cínica o si los de la producción se están haciendo los bolu... y lo sabían y no nos dijeron nada. Es competencia desleal, Damián está sacado".

El audio de Agustina se filtró el mismo día en el que la emisora de las tres pelotas publicitó por error la final del certamen de cocina. En el mismo se puede ver a solo tres participantes y de esta manera se reveló quién va a ser eliminado este domingo 21 de junio.