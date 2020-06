En las últimas horas, Gianinna Maradona ganó protagonismo en las redes sociales tras enviarle un explosivo mensaje al Kun Agüero. En el día del cumpleaños del futbolista, trascendió que Benjamín, el hijo de ambos, no fue invitado al cumpleaños virtual.

Dueña de un polémico carácter, la hija de Diego Maradona expresó en su cuenta de Instagram lo que pensaba de su ex pareja y recibió el apoyo de sus allegados: "¡Decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?".

Si bien el delantero del Manchester City hizo caso omiso a las críticas que recibió por parte de la madre de su hijo, compartió imágenes de su festejo y de los saludos que recibió por las redes.

Lejos de mantenerse callada, Gianinna redobló la apuesta y volvió a disparar contra el padre de su hijo a través de sus historias de Instagram. Sin mencionar su nombre, la mediática publicó una nueva indirecta.

"No es necesario mostrar belleza a los ciegos ni decir verdades a los sordos, basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti, las palabras conquistan temporalmente pero los hechos, esos sí nos ganan o nos pierden para siempre", dice una imagen que compartió en sus historias.

