Julián Serrano y Sofía Morando fueron la revelación del " Bailando 2018" cuando se consagraron campeones de la pista más famosa del país. Los influencers lograron transmitir una gran química a través de sus coreografías al nivel de que comenzaron a circular fuertes rumores de un romance entre ellos.

Aunque el youtuber se encargó varias veces de desmentir las versiones que lo vinculaban en una relación amorosa con su compañera de baile ya que estaba de novio con Malena Narvay, la idea permaneció entre todos los fanáticos. Tal es así que en el 2019, decidió renunciar a " ShowMatch" para terminar con los chimentos.

A un año de su escandalosa salida del programa de Marcelo Tinelli, los usuarios en las redes sociales recordaron el pasado que une a Sofi con Julián y durante un vivo de Instagram plagaron a la joven con preguntas sobre el aparente affaire entre ellos.

En las últimas horas se viralizó una peculiar imagen de la instagramer en la que parece responder a la consulta de uno de sus seguidores sobre si había tenido encuentros íntimos con el comediante. Durante un vivo con Lizardo Ponce, Sofi se mostró desinhibida ante la interacción de los usuarios.

Su paso por el " Bailando".

El comentario le propuso a la bailarina que si alguna vez tuvo un acercamiento con su partener en el certamen se tocara el pelo y en la foto que circuló se la ve a ella tomándose uno de sus mechones. El gesto puede ser interpretado como una confirmación de su romance o una simple coincidencia.

A su vez, Yanina Latorre comunicó el año pasado que Serrano le fue infiel a su ex con Morandi: "Se fueron a un boliche de Palermo. Chapaban asquerosamente, lengüetazo y babosamente en la pista, copeteados. No lo manejaron y no venían teniendo sexo, pero había tensión sexual. Había como una oficinita, camarín, lugar donde uno puede descansar y a veces se lo dan a los famosos. Estaban tan calientes que entraron a este lugar, no prendieron la luz, por lo que no salía un halo de luz por debajo de la puerta… Y pasaron cosas que ella le hacía a él. Chicas, entiendan lo que quieran".

