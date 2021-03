Los accidentes de tránsito han aumento en los últimos años por diversos factores, pero uno de los más comunes tiene que ver con el uso del celular mientras se maneja. A través de diferentes acciones, "Luchemos por la Vida", una conocida organización no gubernamental, busca prevenir estos accidentes en nuestro país.

En ese sentido, este viernes emitió un comunicado donde se sumó un video de Flor Peña como evidencia de los malos hábitos. En las imágenes se puede ver como la conductora se filma con la intención de mostrarse divertida con sus seguidores de las redes sociales, pero todo esto lo hace mientras maneja su vehículo. "Florencia Peña da el mal ejemplo al grabarse con su celular mientras conduce", manifestaron desde la organización.

No es la primera vez que la actriz sube contenido en sus historias mientras se encuentra al volante. En esta ocasión, posteó un video en el que se ve que no tiene bien puesto el cinturón de seguridad y además maneja su auto en una autopista. La artista canta y mira a la cámara hasta que la toma por sorpresa la maniobra de otro vehículo que la lleva a lanzar un fuerte insulto contra el automovilista.

"Con sus comportamientos pone en riesgo su vida y la de los demás. Una figura tan popular, admirada y seguida por tantos en las redes sociales, debería aprovechar el alcance que tienen sus posteos para contribuir al cuidado de la vida en el tránsito y no lo contrario", repudiaron desde "Luchemos por la Vida" en sus redes sociales.