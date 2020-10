More Rial volvió a estar en el ojo público en las últimas semanas luego de haber dado revelado en una tranmisión en vivo de Instagram que con su padre, Jorge Rial, la relación no se encontraba en el mejor momento ya que, según sus propias palabras, el periodista le da más relevancia a Romina Pereiro, pareja del conductor de "Intrusos", y a los hijos de la nutricionista.

.

Además, la mediática denunció en sus redes sociales que el presentador ya no le pasa el dinero mensual que recibía para mantener y cuidar a su hijo Francesco. Al respecto, More generó polémica al bromear en las redes con que ya le había enseñado a su pequeño a limpiar en caso de que necesitara generar una nueva fuente de trabajo.

No obstante, el accionar de la joven que más dio que hablar fue cuando decidió tomar postura en el fuerte cruce mediático que tuvo como protagonistas a su padre y a Patricio Giménez.

.

"Hola, ¿cómo estás? jaja ahí vi tus historias ¿La posta? Te felicito porque nadie se mete contra el gran Jorgito", expresó More en el chat que publicó el hermano de Susana Giménez en sus historias y en donde quedó claro que se posicionó en contra del comunicador.

Lejos de poner paños fríos en el asunto, volvió a la carga con un fuerte mensaje reflexivo donde sin nombrarlo dispara contra el periodista de espectáculos. "No, amigo, a los que hacen cosas malas no siempre les va mal. A muchos les va a ir bien, los vas a ver triunfar. Los vas a ver quedarse con la mejor parte de todo. Ese es el mundo real. Pero si esto sirve de consuelo: he visto muchos malvados exitosos, pero nunca uno en paz", reza el texto de la imagen que compartió en sus historias y al que le agregó un simple "Buenas noches".