Hace algunos días, Julieta Prandi volvió a denunciar en la Justicia a Claudio Contardi luego de que dejara en la puerta de su hogar a sus hijos Mateo y Rocco cuando ella estaba ausente. Incluso la modelo le pidió al juez que interrumpa el régimen de comunicación de los chicos con su ex hasta una nueva audiencia. Sin embargo, el pedido fue rechazado.

"Más allá de lo económico, que no se haga cargo de nada, que los abandone es un montón, que su madre haya sido amenazada de muerte, que Mateo no quiera ir con su papá y que la Justicia no actúe es un horror. Es una Justicia completamente machista y desigual", dijo la actriz en diálogo con Paparazzi.

En las últimas horas, Contardi la denunció a ella por impedimento de contacto y la modelo utilizó sus redes sociales para expresar su bronca e indignación y contar el nuevo drama que sufrió con Contardi: "Justicia ‘amiga’: el sujeto (léase misógino, ladrón, padre abandónico, maltratador y violento) estuvo hace un rato merodeando mi casa y haciendo espionaje con cámaras. Por cierto, todas las medidas que pedí para proteger a mis hijos y a mí aún no tuvieron respuesta. Gracias por tanto".

"¿Qué más van a seguir permitiendo? ¿Cuánto más le van a seguir avalando a este pobre ‘hombre’?", finalizó en su cuenta de Twitter.