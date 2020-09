La cuarentena obligatoria marcó el destino de muchas parejas. Mientras que algunas se separaron definitivamente, otras afianzaron sus sentimientos. De terminar la relación por la larga convivencia a reconciliarse en una cuestión de semanas, Noelia Marzol y Ramiro Arias podrían estar a un paso de casarse.

¿Noelia Marzol y Ramiro Arias se casan?

Durante su celebración de "5 años de amor", la bailarina publicó un video en el que se puede ver una caja con forma de corazón envuelto en una cinta y dentro de ella, una alianza...¿de compromiso?

“Cumplimos 5 años de amor, su trompa, mi trompa”, escribió Marzol en sus historias acompañada de selfies del dúo. La figura de "Sex" también mostró un video de sus mamá en el que les deseó un gran día: “Tenemos saludos cual cumple de 15 de mamá”.

Las selfies de la pareja

Las selfies de la pareja

“Bueno chicos, no quería estar ausente en esta fecha tan importante donde han pasado tantos pero son tantos años y hoy se celebra un año más de que estén juntos. No sé si son 7 o si son 13 pero sé que han sido con muchas experiencias y además con mucha felicidad. Estoy muy contenta de que estén juntos nuevamente, un año más, les deseo lo mejor y que sean muy felices durante 100 años más y que armen una hermosa familia y pareja”, reflexionó Inés, la mamá de la bailarina.

.

Para seguir celebrando en las redes, tanto Marzol como Arias publicaron la misma imagen en la que se los ve haciendo "fuck you" en la playa y el jugador de fútbol escribió: "Hace '5 años' que me sigo carteando". Mientras que la rubia le dedicó un tierno mensaje: “También soy esta. Él me quiere así y por eso lo amo. Felices 5 años”.

La tierna publicación de Noelia Marzol y Ramiro Arias

¡Mirá el video del momento!