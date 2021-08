Noelia Marzol se incorporó a “ ShowMatch: La Academia” algunos meses después de ser madre por primera vez. Como se pudo observar en algunas emisiones, suele llevar a Donatello a las grabaciones por lo que no suele dar notas.

Esto molestó a Ángel de Brito que reveló en “Los Ángeles de la Mañana” que no pudo concretar una entrevista con la bailarina. “Pasamos un audio de Marzol porque ayer no pudimos hacerle nota. Le presté mi camarín y no nos dio una nota”, expresó con malestar.

Como si fuera poco, el conductor utilizó su cuenta de Twitter para detallar algunas situaciones que vivió con los participantes de “La Academia”. “No solo Noelia Marzol no da notas a LAM (dos galas) sino que ahora Rocío Marengo y Sofía Jujuy Jiménez no contestan los mensajes de mi producción. Educación genias”, escribió en la red social del pajarito.

Pocos minutos más tarde, la integrante de “Sex” respondió la crítica que recibió por parte del jurado y de las panelistas de su programa. “Educación, Ángel, es que el notero que quiere hacerte la nota no se te acerque gritando cuando estás con un bebé en brazos y dormido”, comenzó Marzol.

No solo @noeliamarzol no da notas a @LosAngeles_ok (dos galas) sino que ahora @marengorocio y @sofijujuyok no contestan los mensajes de mi Produccion.

La modelo no se detuvo y fue más allá: “No entiendo porque hoy decís esto públicamente cuando anoche te comenté por privado el motivo”. Por último, se mostró determinante ante el palito que recibió: “La pifias conmigo. Yo siempre tuve códigos”.

El malestar ocasionado entre ambos puede derivar en tensas galas en el reality que conduce Marcelo Tinelli. Es probable que un nuevo capítulo de la discusión ocurra en la pista, con el empresario como mediador de ambas posturas.