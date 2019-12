Karina "La Princesita" fue una de las grandes revelaciones de la pista del " Súper Bailando". Con una gran convocatoria por parte de sus fanáticos, la artista pudo llegar a instancias finales del certamen de Marcelo Tinelli.

Con el transcurso del tiempo, la cantante creció a pasos agigantados y tuvo logros que hasta para ella fueron inesperados. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, mostró su disconformidad en la gala y lo hizo saber.

A más de dos semanas de la gran final del reality, Karina contestó preguntas a través de su cuenta de Instagram y se sinceró con su público. "¿Por qué estabas muy sensible en los últimos programas de 'Show Match'?" fue una de las preguntas que lanzaron.

Karina llegó a las semifinales del " Súper Bailando" y perdió con Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña (Foto/ Crónica)

Al respecto, respondió: "Mmm, por el momento no tengo la necesidad de contarlo. Hoy prefiero guardármelo para mí. Pero sí, no me venía sintiendo bien a lo último . Nada que ver con el programa eh. Pero hay que rodearse de gente que te contenga y y de buena energía, más aún al estar tan expuesto. No supe hacerlo yo".

Mientras que otro usuario indagó si volvería a participar del certman. No obstante, su respuesta no fue la esperada. "La verdad es que fue una enriquecedora experiencia . Aprendí muchísimas cosas, más de las que creí que iba a aprender. Pero no volvería, hay muchos lugares donde la pasé muy bien y no volvería", cerró.

¿Cuál será el motivo?