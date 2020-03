Bajo el título de "Perdón y no todo es lo mismo", Thelma Fardin publicó un video en su cuenta de Instagram a modo de descargo luego de las fuertes repercusiones que hubo en las redes por su accionar con una fotos artísticas que posteó en esa red social.

Todo comenzó luego de que la actriz de 27 años compartiera esas postales dando a entender, en las descripciones, que eran de su pertenencia. Sin embargo, fueron las propias fotógrafas las que le reclamaron que las etiquete en la publicación o elimine las imágenes.

Al darse cuenta, la artista eliminó los posteos y rapidamente se comunicó con sus dueñas para pedirle disculpas por lo que hizo. No obstante, ella no esperaba recibir el nivel de agresiones y críticas que tuvo por parte de los usuarios y por eso decidió dar la cara en un clip que dura ocho minutos.

"El error enorme que cometí no dándome cuenta que esas fotos que yo encontré en internet, que me gustaron y que postee, tenían detrás un artista, a quien tendría que haber investigado y taggeado", comenzó a explicar en su extenso descargo.

Y continuó: "Me hago cargo de esa responsabilidad, nada tiene que ver con la violencia, porque una se puede equivocar. De este lado hay un ser humano. Muchas veces siento que se pierde el sentido de la realidad. Hablé con tres de las artistas que sintieron su trabajo vulnerado, les pedí perdón personalmente y lo hago por acá. No dimensioné, hablé con cada una en el caso particular. No vi que del otro lado había artistas, valoró enormemente esos trabajos. Ahora me doy cuenta quienes estaba ahí detrás. La próxima buscaré hasta el cansancio y sino no compartiré esas imágenes".

Aunque, también aprovechó para cuestionar a las personas que la agredieron en las redes y que "mezclaron" este asunto con su denuncia por violación contra Juan Darthés. Al respecto, sentenció: "Es importante reconocer cuando nos equivocamos, acá estoy. Y por otro lado, no puedo dejar de hablar de cómo la vara siempre es más alta para quienes nos atrevimos a romper el status quo. Como se mezcla todo, se pone todo en la misma licuadora. Mi error es un error, acá estoy admitiendolo y pidiendo las disculpas que tengo que pedir".

"La violencia que se despierta contra mi representa siempre algo más. Afortunadamente, tengo todavía la entereza para soportar eso más que se pone sobre mi espalda, pero es hora de que nos sentemos a pensar. ¿Cómo puede ser que todo el tiempo tenga una horda de inspectores detrás de cada movimiento que hago? Soy un humano, me voy a equivocar. Y no voy a tener problema en admitirlo y pedir perdón. No podemos vivir en esta ola de violencia en la que estamos viviendo", advirtió preocupada.

Por último, resaltó qué seguirá por su camino de lucha a pesar de lo complejo que es estar en su lugar. "No me puedo equivocar porque todo es llevado al territorio de que soy una mentirosa, este lugar es agotador. Pero no lo van a lograr. El problema es que lo que tratan de hacer conmigo es desincentivar a todas esas personas que no se animaron, para que vean lo difícil que es, van estar ahí para adoctrinarnos y querer hacernos volver al silencio. Si hace tanto ruido es porque, evidentemente, hemos movido una fibra que no tenían ganas de que se moviera. Y seguiremos moviendola y también seguiremos cometiendo erroes. Pero no se puede meter todo en la misma bolsa, no se puede mezclar todo", concluyó.