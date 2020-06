Nicole Neumann es conocida por ser una de las figuras de la farándula argentina más influyente sobre los derechos de los animales. Hace 24 años se declaró vegetariana y desde entonces alienta a las personas para que se sumen a esa tendencia.

En medio de la pandemia la modelo se manifestó en contra del consumo de carne y asoció el origen del coronavirus a la ingesta de animales en el mundo.

A través de sus redes, Nicole Neumann promueve los derechos de los animales.

"Si no comiéramos animales, no habría pandemia", manifestó en su momento y sus declaraciones generaron polémica. Pero en las últimas horas se confirmó en China la existencia de un nuevo virus de origen porcino que se puede transmitir con facilidad a los humanos. Como era de esperarse, la ex de Fabián Cubero volvió a manifestar su indignación y culpó al consumo de carne por esta noticia.

Se trata de una cepa de un virus de la gripe que portan los cerdos y que podría tener consecuencias a niveles pandémicos. La panelista de "Nosotros a la mañana" utilizó sus redes sociales para citar algunos artículos periodísticos con información al respecto y apuntó contra quienes comen carne.

"¡Sigan con el asadito nomás!", lanzó furiosa. A los pocos minutos, su publicación en Twitter cosechó decenas de comentarios por parte de sus seguidores tanto a favor como en contra del vegetarianismo.