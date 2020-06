Durante el último tiempo, sobre todo en cuarentena, cada vez más famosas se sumaron a recomendar una "maquinita milagrosa" que promete hacer magia en la piel de quien la use. La marca ofrece dos aparatos, uno para el cuidado de la cara y otro, para el cuerpo y su precio va entre los 25 y 30 mil pesos.

Además, también tienen una línea completa de geles y cremas que funcionan como complemento. Sin embargo, denuncian que detrás de este producto hay una estafa a nivel mundial y cada vez hay más testimonios al respecto.

Luego se generó una guerra entre las famosas, algunas las dejaron de usar como Nicole Neumann, sin embargo, volvió a subir una foto usándola y escribió en su Instagram: "¿Algo más lindo que mimarte un rato?! Quererte , cuidarte, tratate y hablate bien. Levanta la auto estima y también, le enseña al otro cómo amarte. Como dice Mirtha 'Como te ven, te tratan'. No saben como refresca, aviva e ilumina la mirada".

Anteriormente, la modelo había señalado: "La vengo usando desde hace cuatro años y me fascina. Es una maquinita que no larga nada, no te pincha, ni te inyecta nada", sobre la empresa que tuvo que pagar millones de dólares en Estados Unidos y en China juicios relacionados a acusaciones de afirmaciones promocionales falaces y por su sistema piramidal.