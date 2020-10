En medio de la cuarentena por el coronavirus, Nicole Neumann viajó junto a sus hijas a Miami para festejar sus 40 años. A través de su cuenta de Instagram, la panelista compartió sensuales imágenes y reveló que era su sueño poder celebrar su natalicio en la arena paradisíaca de la costa estadounidense y finalmente lo cumplió.

"Hace 1 año sueño con festejar mis 40 en la playa, rodeada de mi gente más querida, mis hijas sobre todo, que son mi motor, mi amor absoluto y primero", comenzó la modelo muy emocionada. Y agregó: "Lo planifiqué, lo lloré en los meses de encierro cuando vi todo imposible y lejano.... Pero los sueños, se hacen realidad".

"Acá estamos disfrutando después de un año durísimo para todos y en el mundo entero, claro. Pero la cabeza, las emociones, el amor, son más fuertes y necesitan su paz", concluyó feliz por su estadia en suelo estadounidense.

El posteo de la modelo en Estados Unidos.

Nicole disfruta de las playas en Miami.

La panelista, muy sensual.

Y si bien no muestra a sus pequeñas, fruto de su ex relación con Fabián Cubero, Nicole aclaró en sus historias de la red social que estaba junto a Indiana, Allegra y Sienna: "Medios muy poco serios, sin chequear información, ni siquiera mis historias, diciendo que viajé sin mis hijas. ¿Qué? Es de público conocimiento que no puedo publicarlas… Ahora, se las escucha en una riendo y diciéndome ‘mami’ y en otra se ven nadando en la pileta bajo el agua… Bueno, cuando quieren criticar gratis, hasta borran criaturas de un viaje, OK… un desastre. No se puede creer nada de lo que se lee en medios como ese. Espero la fe de erratas".