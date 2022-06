Nicole Neumann se tomó unos días de descanso y eligió irse a Europa acompañada por sus hijas, todas salvo Indianna, y su novio Manu Urcera. Pero en medio de una relajada estadía en la que todo parecía ir bien, la modelo reveló que le robaron.

A través de un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, la ex de Fabián Cubero contó relató sus experiencias: "Una valija no nos llegó, esperemos que la aerolínea haga lo que corresponde".

"Todo parece color de rosas pero no... me robaron la billetera de la cartera y ni me di cuenta. Estábamos en una plaza y me di cuenta que no la tenía", sostuvo la jurado de "Los 8 escalones del millón".

Tras recordar su dramática experiencia, aconsejó a sus seguidores: "Dato por si vienen, no hay robos con armas ni nada pero hay que tener las carreras bien cerradas".

.

"Porque tienen identificadas a dos mujeres que te las sacan sin que te des cuenta, agarran la plata y las tarjetas y después te la tiran por alguna parte", concluyó Nicole Neumann.

Temas relacionados: mirá el video hot de Nicole Neumann y Manu Urcera