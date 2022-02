Nicole Neumann comenzó el año con rumores de separación, pero fue ella misma, quién a través de sus redes sociales, demostró que estaba más que bien con su novio, Manu Urcera. La modelo disfrutó de Punta del Este y sus tres hijas, pero desde hace un tiempo se encuentra fuera del país recorriendo diferentes partes de Europa junto al piloto de TC. Mientras tanto las nenas se quedan con su papá, Fabián Cubero.

En su cuenta de Instagram, la rubia compartió una foto donde se la puede ver a ella y a Sienna Cubero, la menor de las chicas y allí escribió: "Diosss, cómo las extraño. Lo peor de separarse... los sacrificios que hay que hacer como mamá". Luego de la publicación, varios portales levantaron el mensaje de Neumann y Cinthia Fernández decidió opinar.

La exesposa de Matías Defederico decidió no callarse nada y apuntó contra Nicole. "¿Sacrificio? Si no se fue a trabajar, está hace bocha de tiempo paseando con el novio". Y luego agregó: "¿Soy la única que no entendió el post?", escribió la bailarina en un tuit.

La modelo decidió no contestarle a la expanelista de "Los ángeles de la mañana", pero sí le respondió a una seguidora que le preguntó por sus "sacrificios" como mamá. "A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un sacrificio para mi como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. ¡¡¡Enorme!!! Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje", explicó la novia del corredor de autos.

Nicole Neumann y sus hijas en las últimas vacaciones en Punta del Este.

La disputa entre ambas al parecer quedará en la nada ya que la exesposa del jugador de fútbol decidió ignorar los dichos de la panelista y seguir disfrutando de sus vacaciones.

¡Mirá el mensaje de Nicole Neumann y la respuesta de Cinthia Fernández!

Mensaje que Nicole Neumann publicó sobre el sacrificio que hace por sus hijas.

La respuesta de Cinthia Fernández ante los "sacrificios" de Nicole Neumann como mamá.