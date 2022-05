Nicole Neumann se destaca cada noche con su participación en "Los 8 Escalones". Además, disfruta de compartir gran parte de su rutina en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores en Instagram. Dicho canal es utilizado para cuestiones positivas y también para exponer algunas cosas que le molestan.

La ex pareja de Fabián Cubero tuvo un comienzo de sábado bastante antes de lo esperado, más allá de que sería su día de descanso. Si bien no quiso brindar muchos detalles, compartió una imagen a las 09:29 pero no terminó allí. Seguido a eso, publicó un video mientras manejaba con un mensaje que despertó la atención de sus seguidores.

.

"Si, ni los sábados logro estar sin despertador en la cama... qué decirles", escribió Nicole Neumann mientras manejaba. También mostró a una amiga que la acompañaba aunque en ningún momento explicó el compromiso que la hacia movilizarse en la mañana.

Nicole Neumann mostró su mañana en Instagram.

Mientras tanto, aprovecha para pasar sus tiempos libres con sus afectos, en especial con sus tres hijas y Manu Urcera, su actual pareja. Hace algunas semanas, tuvo que viajar de urgencia por un accidente mientras corría una carrera y no dudó en tomar su auto para estar junto a su novio.