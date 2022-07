Desde que Fabián Cubero y Mica Viciconte están en pareja, las disputas mediáticas con Nicole Neumann, ex del futbolista y madre de sus hijas, son constantes. Allegra, Indiana y Sienna tienen una excelente relación con la novia de su padre, pero los cruces entre la ex "Combate" y la integrante de "Los 100 escalones" parecen no tener fin.

.

Recientemente, Neumann se mostró molesta por un challenge que Cubero y Viciconte hicieron con las niñas, en el que se pegaban con pedazos de masa en la cara. Si bien en el clip se los veía a todos muy divertidos, a la modelo no le habría caído muy bien el desafío.

Por su parte, la ganadora de "Masterchef Celebrity 3" se mostró ofendida por que la modelo no tiene intención de conocer a su hijo recién nacido, Luca Cubero.

Ahora, parecería que Nicole Neumann decidió responderle a la influencer con una fuerte indirecta que publicó en sus redes. "Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa", fue la contundente frase que compartió en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como un palito a Mica Viciconte.

La picante frase que compartió Nicole Neumann que creen estaría dirigida a Mica Viciconte.

Mirá el desafío de Mica Viciconte con la hijas de Fabián Cubero que enfureció a Nicole Neumann