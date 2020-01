"Resigné cosas para lograr la paz en otras. Para estar en armonía con un ex, las dos personas tienen que haber sanado y trascendido lo ocurrido. Yo ya entré en esa sintonía y apuesto por ese camino", dijo Nicole Neumann en los últimos días del 2019 en referencia a su enfrenamiento con Fabián Cubero.

Pero la "paz" de la que habla la modelo no habría llegado. El futbolista le reclama dos millones de pesos y la panelista de "Nosotros a la Mañana" explotó en furia en las redes sociales. "Fabián, después de obtener mi permiso de viaje con mis hijas, gracias a cederle plata por todos lados de la venta de la casa de la familia (que me había revocado porque se le ocurrió, porque no hubo otra cosa como él inventa), ahora Cubero me manda (una carta documento) reclamándome dos millones de pesos a mí. ¡A la madre de sus propias hijas!", comenzó a escribir en los comentarios de un posteo de Instagram del ciclo televisivo dónde trabaja.

"Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada. No sé bien cuál de las dos todavía... ¡Estoy en shock! Pero decidí disfrutar este viaje con mis hijas, que me costó tanto esfuerzo para regalarnos y después (de la feria judicial) veré cómo sigue eso", continuó Neumann.

Nicole Neumann dijo en la revista Hola que buscaba la paz con Fabián Cubero.

"Qué lástima que dos padres tengan deseos tan diferentes compartiendo tres hijas... ¿Quién es el que no tiene paz? ¿Quién es el que no para de ver cómo ‘joder’ al otro? A los hechos me remito. Feliz Año para todos. Ojalá se llenen realmente de amor y paz y eso se refleje en sus actos", sugirió.

.

Por ultimo, manifestó: "Me desayuné con este regalito de fin de año, dos días antes de viajar y a 15 de haber dado esta nota. Estoy un poco cansada, pero nada va a opacar mi viaje con mis hijas. La plata va y viene. Las malas intenciones a la larga, ¡vuelven también!".